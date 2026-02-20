finalは、VTuber「周防パトラ」とのコラボモデル第4弾の有線イヤフォン「VR1000 for ASMR Patra White/Patra Black」の一般販売を2月20日より開始した。価格は5,980円。 直販サイトで限定販売した際に多くの人から反響があり、販売終了後も、全国の販売店での取り扱いを希望する声が多数あったことから、「パトラさんとご相談をした結果、一般販売を開始できる運びとなりました」としている。 「VR1000 for ASMR Patra Bla