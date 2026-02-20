19日夜、茨城県常陸太田市で起きた建物火災が山林に飛び火し現在も延焼が続いています。常陸太田市では、19日夜に発生した材木店や民家の火事が飛び火して山林火災となり、現在、消防が消火活動にあたっています。消防によりますと、19日午後8時半ごろ、常陸太田市の材木店や住宅などあわせて7棟の建物が燃える火事がありました。この火事は、20日朝方、消し止められましたが、その後、近くの山林に飛び火し延焼していることが分か