セレッソ大阪は20日、GK金鎮鉉（キム・ジンヒョン＝38）とDF鷹啄（たかはし）トラビス（24）の負傷による離脱を発表した。7日の百年構想リーグ開幕のG大阪戦に先発フル出場したGK金は練習中の負傷で右足関節靱帯（じんたい）損傷。DF鷹啄は13日に腰椎椎間板ヘルニアの手術をした。