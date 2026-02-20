俳優の小泉孝太郎が１５日放送のフジテレビ系「かのサンド」にゲスト出演。高校時代に船舶免許を取得したことを明かした。この日は、お笑いコンビ・サンドウィッチマン、お笑い芸人の狩野英孝と横浜の名所を巡るロケ。訪れた横浜みなと博物館では、船の操縦シミュレーターにも挑戦した。狩野が「孝太郎さん、実は船の船舶免許持ってるっていう噂が？」と話題を振ると、「取りましたね。でも、最近は全然、してないですけど…