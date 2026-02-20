厚生労働省は20日、全国約3千の定点医療機関から9〜15日の1週間に報告されたインフルエンザ感染者数は計15万7713人で、1機関当たり41.44人だったと発表した。前週比0.96倍で6週ぶりの減少だが、警報レベルが続いている。