「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・フリー」（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）アリサ・リュウ（米国）がＳＰ３位から、逆転の金メダル。米国勢としては２００２年のソルトレイクシティ五輪のサラ・ヒューズ以来、２４年ぶりの金メダルとなった。ゴールドの衣装で会場を熱気に包んだリュウ。３回転ルッツ−３回転トーループなど、大きなミスなく演技を完遂。笑顔で演技を終えると、歓喜の雄たけび