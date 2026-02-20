フリーアナウンサー高橋真麻（44）が20日までに自身のインスタグラムを更新。人気女子アナウンサー3ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「一年半前。この時はまだ2人とも在局中でした」とつづり始めた。「その後ちょくちょく話は聞いていたけれど、今大活躍の安奈ちゃん。そして4月からは岩田のフリーとしての活躍も楽しみ」とフリーアナの中川安奈、日本テレビの岩田絵里奈アナとの3ショットを投稿した。そして「