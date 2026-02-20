【第62話】 1月20日無料公開 □第62話「故郷につれ出してみた」を読む 【拡大画像へ】 講談社は1月20日、「世界最強の魔女、始めました～私だけ『攻略サイト』を見れる世界で自由に生きます～」の第62話「故郷につれ出してみた」を月マガ基地で無料公開した。なお、最新話はマガポケでも同時公開されている。 第62話では、国の問題の解決と、ローナの歓迎を兼ねた宴の