2月20日、NBAは同16日（現地時間15日）に行われた「NBAオールスター2026」のアメリカ国内の視聴者数が最高記録となったことを発表した。 NBCのプラットフォームとESPNを通じて配信された今大会は、アメリカ国内の視聴者数が4600万人を超え、24年ぶりに最高記録を更新。昨シーズンの「NBAオールスター2025」の3倍以上の数字を獲得した。大きな要因として、アメリカの4大放送ネットワ