スリーエフが後場に強含んだ。２０日午後２時、２６年２月期の期末配当予想について、従来の見通しから４円増額して１１円にすると発表。これを材料視した買いが入った。年間配当予想は１８円（前期比８円増配）となる。 出所：MINKABU PRESS