ＢｕｙＳｅｌｌＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓは連日で上場来高値を更新。同社は出張訪問買い取りサービス「バイセル」「買取福ちゃん」を展開する。今月１３日に２６年１２月期連結業績予想を発表。売上高は１３００億円（前期比２９．２％増）、営業利益は１２５億円（同３８．２％増）と、前期に続き過去最高更新の見通しを示した。リユース需要を取り込み、引き続き高成長トレンドを走る。配当予想も実質増額を計画