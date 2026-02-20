「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２０日午後２時現在で、大崎電気工業が「買い予想数上昇」で５位となっている。 １９日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、最終利益を３６億円から５２億円（前期比４８．４％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を１８円から２８円へ引き上げ年間配当予想を４５円（前期２２円）とした。第３四半期に、海外計測制御事業における中東・ア