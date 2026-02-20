ホビー通販あみあみで、『デフォルメフィギュア NEEDY GIRL OVERDOSE 超絶最かわてんしちゃん』の予約受付が開始されている。 【画像あり】デフォルメフィギュアになった超絶最かわてんしちゃん 本製品は『NEEDY GIRL OVERDOSE』に登場するインターネット・エンジェル「超絶最かわてんしちゃん」をデフォルメフィギュアにしたものだ。 あみあみでは、参考価格の10パーセント引きの3,150円（税込）で販