[故障者情報]セレッソ大阪は20日、GKキム・ジンヒョンがトレーニング中に右足関節靱帯損傷と診断される負傷をしたことを発表した。全治期間や受傷日は明らかにしていない。在籍18年目のキム・ジンヒョンはガンバ大阪と対戦した開幕節に出場するも、続く今月15日の第2節・アビスパ福岡戦はメンバー外だった。