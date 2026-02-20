木村拓哉が自身のInstagramを更新。スーツ姿で窓辺に佇む、最新ショットを公開した。 【写真】スーツ姿で窓辺に佇む木村拓哉／木村拓哉×猪狩蒼弥の2ショット【動画】木村拓哉が映画『教場』への思いを語る『Requiem』幕間映像 他 ■木村拓哉が“電波ジャック”に気合い「俺もそろそろ行ったります」 本日2月20日に、木村が主演を務める映画『教場 Requiem』が公開。木村は「おはようございます！本日、教場Requiem