ブルージェイズの岡本和真内野手が19日（日本時間20日）、米フロリダ州ダンイーデンの春季キャンプでライブBP（実戦形式の打撃練習）に参加した。前日には早出で守備練習も行うなど、精力的な日々を送っている。現地メディアは、課題の三塁守備にも好印象を抱いているようだ。 ■22日のフィリーズ戦に出場予定 この日は、マーク・シャパイロ球団社長がブルージェイズのキャンプ施設を訪問。岡本の