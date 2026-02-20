元「Aぇ！group」で現在はソロで活動する福本大晴(26)のスタッフ公式Xが20日に更新され、福本がインフルエンザに罹患（りかん）したため、あす21日のセカンドシングルリリース記念イベントを延期すると発表した。同Xで「2月21日（土）に予定しておりました福本大晴 2nd Single「すっぴんLOVE」リリース記念イベントin CUTUPにつきまして、本人に体調不良が見られ、医療機関を受診した結果、インフルエンザと診断されました」