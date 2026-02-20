2月16日、フィギュアスケートのペアで三浦璃来と木原龍一のりくりゅうペアが金メダルを獲得した。「前日のショートプログラムはリフトでのミスなどが響き、5位という結果でした。演技後には、いつもはリードをする木原がうつむくという珍しいシーンもありましたね。背水の陣で挑んだフリーでは、一つのミスも許されない緊張感のなか、158.13点の世界歴代最高点をマーク。まさに “逆転優勝” となりました。その解説には、ペア