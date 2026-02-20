今回は、4004のソフトウェア面を見ていくことにしよう。4004の機械語は、8ビットで45種の命令を持つ。大半のの命令は1バイト（8ビット）だが、一部8ビットのパラメーターが後続する2バイト命令がある。（図01)は、ソフトウェアからアクセス可能なCPU内部レジスタだ。中心になるのは演算が実行できる4ビットのACCUMULATOR（アキュムレーター）、汎用レジスタである4ビットの「インデックスレジスタ」16個である。なお、インデックス