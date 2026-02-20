ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪はフィギュアスケート女子フリーを19日（日本時間20日）に行い、アリサ・リウ（米国）が150.20点。合計226.79点でショートプログラム3位から逆転の金メダルをつかんだ。演技でもリンク外でも天真爛漫な20歳。昨春の国別対抗戦では、日本で経験した“アリサらしい”驚きのエピソードを語っていた。ミラノ五輪、最終組の4番滑走。リウは冒頭からダイナミックにジャンプを成功させ、