伝説のモデルの人生を描くドキュメンタリー映画『Twiggy』（原題）が、邦題を『ツイッギー』 として4月24日より全国順次公開されることが決まった。併せて、日本版ビジュアル、予告編、場面写真1点が解禁となった。【動画】映画『ツイッギー』木村カエラがナレーションを担当する予告編小柄できゃしゃなスタイルと唯一無二のファッションセンスで一世を風靡（ふうび）した、元祖スーパーモデルのツイッギー。誰もが憧れ、ファ