Snow Man・宮舘涼太が、3月2日発売のムック「CHEER（チア） Vol.67」（宝島社）の表紙と巻頭特集に登場。ゆるやかな部屋着スタイルを披露したほか、インタビューではアイドルとしての熱い思いを語っている。【写真】宮舘涼太、ノースリーブ＆ロンググローブの斬新な衣装で『SPRiNG』表紙に初登場4月から放送がスタートするオシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』で、連続ドラマ初主演を務め、アンドロイド役を演