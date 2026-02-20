メ～テレ（名古屋テレビ） 子育てと親の介護の両方を担う「ダブルケア」。晩婚化や高齢化を背景に、いま増えています。当事者たちの思い、そして名古屋の「支援カフェ」は―。 朝6時すぎ。1日は父の体を拭くことから始まります。 「ちょっと冷たいけど」（西川規衣子さん） 「うるさいね、本当に冷たい」（父） 西川規衣子さん、40歳。三重県の自宅で父を介護しています。 「洗濯物も多いし、全部シӦ