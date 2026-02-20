歌手のテイラー・スウィフトが、国際レコード産業連盟（IFPI）より「2025年 世界年間最高売上アーティスト」に認定された。これは通算6度目の受賞で、IFPIグローバル・アーティスト・チャートでは4年連続の首位となる。 【写真】Mrs. GREEN APPLEのが初の快挙！日本からは唯一のランキング IFPIによると、過去10年間でテイラーが受賞した回数は、他の全アーティストの合計