岡山県庁 岡山県や岡山県医師会などは20日、3月1日から7日まで「子ども予防接種週間」を実施すると発表しました。4月からの入園・入学に備え、予防接種に対する関心を高め、接種率の向上を図ることが目的です。 対象者は、予防接種法に基づく予防接種対象者およびその保護者で、小学校入学前の麻しん風しん混合ワクチンなどの接種を呼び掛けています。 期間中は、趣旨に賛同した医療機関において、ポスターを掲示