コウチーニョは、古巣ヴァスコ復帰から81試合に出場し17得点を記録したイングランド1部リバプールやスペイン1部バルセロナで活躍した元ブラジル代表MFフィリペ・コウチーニョが、古巣であるブラジルのヴァスコ・ダ・ガマを退団する意向を表明した。英公共放送「BBC」が伝えている。コウチーニョは自身のSNSを通じて、少年時代を過ごしたクラブを離れる決断を下したことを明かした。かつての輝きを知るファンやメディアの間で、そ