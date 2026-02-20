フリーアナウンサーの住吉美紀（52）が、20日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。一昨年、108歳で亡くなった祖母の言葉を伝えた。司会の黒柳徹子から、自身の祖母について聞かれた住吉は「108歳で一昨年亡くなりましたが、ラテン系の明るい祖母で」と振り返り、「おばあちゃん、長生きの秘訣は何かな？」と聞いたエピソードを披露した。すると祖母は神戸弁で「う〜ん、いじわるやな」と回答。