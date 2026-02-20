文部科学省は幼稚園の幼児数について、1クラスあたり「原則35人以下」としてきたこれまでの基準を見直し、今年4月からは「原則30人以下」とすると発表しました。保育園では、2024年度から4歳と5歳のクラスで保育士1人が受け持つ幼児数は25人までとなっています。文科省もこの動きにならい、「幼稚園設置基準」を31年ぶりに見直し、今年4月から1クラスあたりの幼児数を「原則35人以下」から「原則30人以下」に変更します。松本洋平