タレントで女優の菊川怜（47）が20日までに自身のインスタグラムを更新。温泉入浴ショットを公開した。「歴史温泉戦国武将・『豊臣兄弟！』編【BS】2/28（土）18:00〜19:29【BSP4K】2/22（日）16:30〜17:59放送です」と出演番組を告知。温泉に入っている写真などをアップし「温泉と武将の深い繋がりについてご案内します私は今回、和倉温泉に行ってきましたぜひご覧下さい！（タオルは許可を頂いています）」とつづっ