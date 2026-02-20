対象区間の全列車を表示できるようにJR東日本は2026年2月19日、新たな新幹線予約サービス「JRE GO」を同年秋ごろに開始すると発表しました。 【なにが変わる？】これが新たな新幹線予約サービス「JRE GO」です（画像）「JRE GO」では、新幹線予約が最短1分ほどで完了するとしています。現状の新幹線予約サービス「えきねっと」では、利用開始手続きから予約完了までに多くのステップが必要で、平均して十数分を要します。こう