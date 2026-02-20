新潟県湯沢町 苗場スキー場にて7月24日、25日、26日に行われる『FUJI ROCK FESTIVAL '26』の、第1弾出演アーティストが発表された。 （関連：Vaundy、Creepy Nuts、RADWIMPS、Suchmos……注目の『FUJI ROCK FESTIVAL '25』出演国内アーティスト） 今回は出演日別に発表となっており、7月24日にはThe xx、ASIAN KUNG-FU GENERATION、Hi-STANDARDら、25日にはKHRUANGBIN、Fujii Kaze、TOMORAら、26日にはMAS