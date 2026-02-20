ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）はサンリオの人気キャラクター「クロミ」が主演を務める、初の連続ショートドラマの配信を決定した。きょう20日からUSJの公式SNSで第1話を公開する。【画像多数】かわいいが勢ぞろい！USJのサンリオグッズ本作は、3月27日に開始するストリート・ショー『クロミ・ライブ 〜Discover Me Discover U!!!〜』に向けて、クロミたちのバンド「BLACK DREAMS BLOOM」が自分自身と