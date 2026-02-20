中道改革連合の小川淳也代表が、17日放送のBS番組『報道ライブインサイドOUT BS11』（後9：00）に出演。ネット上で話題となっている「オガジュン構文」について語る一幕があった。【動画】中道・小川淳也代表“オガジュン構文”に本音上野愛奈アナから「最近、ネット上では“オガジュン構文”と…。なかなか結論が先に…小川さんからは聞けないというご意見が…」と向けられた小川代表は、ニヤリとしながら「申し訳ないですね