俳優の渡辺謙(66)が20日、自身のインスタグラムを更新。侍ジャパンの合宿を訪問したことを報告した。渡辺は「Netflix」で「2026 ワールドベースボールクラシックアンバサダー」を務めており、このほど3月のWBCに出場する侍ジャパンの宮崎事前合宿を訪問。選手、監督、スタッフを激励していた。インスタグラムには侍ジャパンの井端弘和監督や選手らとの写真を投稿し、「侍ジャパンの宮崎合宿へ。ガッツリと３日間取材しました