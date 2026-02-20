高市首相が20日午後2時から衆議院で行った施政方針演説のうち、経済政策について速報でお伝えする。「責任ある積極財政」を経済・財政政策の基本方針とする考えを示した高市首相は、航空・宇宙、コンテンツ、創薬などの17の戦略分野への大胆な投資促進や規制・制度改革といった総合支援策を講じる考えを表明するとともに、裁量労働制の見直しやテレワークなどの柔軟な働き方の拡大に向けた検討を進める考えを示し、自らが自民党総