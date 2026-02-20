「ほくでんに電話したはずなのに、契約先は別の会社だった」 北海道電力（ほくでん）を探して「ほくでん」とネットで検索し、表示された電話番号に連絡したところ、結果的に別事業者との契約手続きに進んでいたという投稿がX（旧Twitter）で話題になりました。 背景にあるのは、検索結果で公式窓口と紛らわしいページや連絡先が目立つことです。本記事では、誤認が起きる仕組みと確認すべきポイントを解説します。