「扶養内で働きたいものの、残業が増えたらどうしよう」という悩みを持つ人もいるのではないでしょうか。しかし、2026年4月から「130万円の壁」といわれる被扶養者認定の基準が大きく変わります。 これまでは、実際にどれだけの収入があったかという実績が重視されていましたが、これからはどのような契約で働いているかがポイントになります。本記事では、130万円の壁を巡る新ルールと働き方への影響を解説します。