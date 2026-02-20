英警察に「公務上の不正行為の疑い」で逮捕されたチャールズ国王の弟アンドルー元王子（６６）について、王室が細心の注意を払わなければ君主制の終焉の始まりとなる可能性があると王室関係者が指摘した。米ニュース・サイト「ページ・シックス」が１９日、報じた。昨年ベストセラーとなった「ヨーク家の栄光と没落」（原題＝ＥｎｔｉｔｌｅｄＴｈｅＲｉｓｅａｎｄＦａｌｌｏｆｔｈｅｈｏｕｓｅｏｆＹｏｒｋ