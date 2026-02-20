【モデルプレス＝2026/02/20】お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕が2月19日、自身のInstagramを更新。娘が作ったオムライスを披露した。【写真】1児の父・49歳芸人「ケチャップの絵が特徴とらえてる」10歳娘作のオムライス◆アンガールズ山根、娘が作ったオムライス公開山根は「完全娘（10歳）任せオムライス」と記し、ケチャップで「パパ」の文字や似顔絵などがかかれた娘の手作りオムライスを披露。「今まで手伝っていたのよ