二人きりのときは気づかない彼女の「社交性のなさ」をふとした瞬間に実感し、イラつきを隠せない男性は多いようです。ではどのようなときに彼女に対して「内向的な性格を直して欲しい」と思うのでしょうか。今回は『スゴレン』の男性読者の意見を参考に「『いい加減人見知り直しなよ』と彼女に言いたくなる瞬間９パターン」を紹介します。【１】職場の人に街で偶然会ったとききちんと挨拶できなかったとき「俺の立場も考えてほしい