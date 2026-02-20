2月20日 公開 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「ROBOT魂 ver. A.N.I.M.E.」シリーズに関する予告画像を公開した。 今回同社の公式Xアカウント「ガンダムフィギュア／BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL」にて予告画像を公開しており、画像のロゴより「機動戦士Zガンダム」の機体が「ROBOT魂 ver. A.N.I.M.E.」シリーズで商品化を予定している。 なお画像の大きなバー