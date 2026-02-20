先日、生牡蠣100円のフェアに釣られて居酒屋チェーンの「庄や」での飲食を大満喫したんですけど、庄やって実はフェアの生牡蠣のほかにも激安メニューが結構あるんですよね。こちらガジェット通信で書きました。大庄系列の居酒屋で生牡蠣100円フェア！久しぶりに庄やに行ったけど、やっぱりいいな〜。隣の東久留米にあるので今月のうちに何度か行きたい！文句なしにウマい！ 庄やで生牡蠣1個100円のフェア開催中だから行ったら感動