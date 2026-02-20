浜松オートのSG「第39回全日本選抜オートレース」は3日目を迎えた。スターライダー・森且行（52＝川口）は7Rに登場。序盤は4番手付近を進んで先団をうかがったが、インからの突破を図った2周目4角で前をカットされそうになるシーン。事なきを得たが、そこからは順位を上げることはできず4着ゴールとなった。「危なかったー。ヒヤッとしたー」と語った森。ただ、エンジンにもまだ不満がある様子。「軽いなあ。いったん重くな