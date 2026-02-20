カルビーは、独自の製法で“はじめカリッとあとからサクサク”の心地よい食感が楽しめる｢じゃがりこ｣ブランドより、青い海の幸の味わいをイメージした『青いじゃがりこシーフード味』を、24日から全国のローソン店舗で数量限定発売する。製品の青い色は、クチナシ色素由来。【写真）いくつ食べたことある？ご当地じゃがりこ「じゃがりこ」は、“女子高生がカバンに入れて持ち歩けるようなお菓子”というコンセプトのもと、独自