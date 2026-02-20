パドレスの松井裕樹投手（30）が19日（日本時間20日）、今キャンプ初のライブBPに登板も左足の違和感で緊急降板した。21球を投げた時点で「これ以上、投げたら悪くなる」と自己申告。本人は部位を明かさなかったものの球団によると、左足付けね付近に異常が発生したという。松井は3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に侍ジャパンとしてメンバー入りしており、状態が心配される。22、25両日に