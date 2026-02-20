２０日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、ついに焼き網紛失事件の結末が明らかになった。この日の「ばけばけ」では、焼き網が紛失したことがきっかけで、松野家がギスギスし始めたため、女中のクマ（夏目透羽）が女中をやめると言い出す。全員で止めるが、そこへ丈（杉田雷麟）が、自分の懐中時計もなくなったと言い出し、再び松野家は騒然となる。丈は懐中時計がなくなった時には、クマは出かけていたので、