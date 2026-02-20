東京都教育委員会は２０２９年４月、デジタルツールを活用し、学びの自由度を高めた都立高校を港区白金に開校する。自ら探究を深める「イノベーター（革新者）人材」や「グローバル人材」を育成しつつ、生徒の学習を個別に支えて国内外の難関大進学に導く。同じカリキュラムの一部を複数の既存校にも取り入れ、２８年度から先行実施する。都教委によると、新設校では、ＡＩ（人工知能）を活用したデジタルテスト（ＣＢＴ）や、