去年11月から今年1月にかけて、香川県内に住む70代の男性が、SNS型投資詐欺で約4,330万円の暗号資産をだまし取られる被害にあっていたことがわかりました。 香川県警によりますと、男性は去年11月下旬ごろ、SNSのXで「投資を教える」との投稿を見つけ、LINEアカウントを登録、グループLINEでやり取りを始めました。そして12月末ごろから暗号資産を介した投資を紹介され、急成長が見込まれる企業の新規事業に出資する権利を