今週（2月13日～2月19日）の相場動向 相場回顧 BTC（ビットコイン）：利下げ観測と信用不安が重しとなり、上値の重い展開が継続 ビットコインは、反発上昇する場面も見られたものの、米国の利下げ観測後退やブロックフィルズの入出金停止を契機とする信用不安の広がりが重石となり、総じて上値の重い展開が続いた。 1月の米CPIは市場予想を下回りインフレ鈍化が示された。米国株の反応はまちまちだったが、ビットコイン市