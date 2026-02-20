きょう午前、与野党の国会対策委員長が会談し、自民党は各党に対し、新年度予算案の年度内成立に向けた協力を呼びかけました。高市総理の施政方針演説が午後に行われるなど、きょうから特別国会が本格的にスタートするのを前に、与野党の国対委員長が国会内で会談しました。自民党の梶山国対委員長は「年度内の予算成立を目指して、協力・理解をいただきたいとお願いした」と述べ、「丁寧な予算審議をする」と強調しました。これに